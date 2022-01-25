Белый дом не обнародует ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности

США не планируют обнародовать ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Я отмечу, что обычно подобные бумаги не публикуются. Это часть дипломатического процесса», — приводит ее слова РИА Новости.

Псаки добавила, что пока не может назвать конкретные сроки, которые потребуются на передачу документа, так как этим занимается госдеп.

Ранее в госдепартаменте Штатов подчеркнули, что не собираются идти на уступки в вопросе гарантий безопасности.