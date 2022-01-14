Песков сообщил, что Путина проинформировали об итогах переговоров России и США

Президент России Владимир Путин был проинформирован о результатах переговоров по гарантиям безопасности РФ с Соединенными Штатами и их союзниками в НАТО, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент проинформирован. И в настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ», — сказал Песков.

10 января в Женеве прошли переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности. Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13-го числа прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Дипломаты в ходе переговоров не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман предупредила о возможности новых санкций в случае нападения на Украину.

Ранее МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия ожидает окончательных письменных ответов по гарантиям безопасности от США и их союзников в НАТО и готовится к любому развитию ситуации.