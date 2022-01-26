Лавров: Если США попросят, Россия не опубликует их ответ по гарантиям безопасности

Россия не станет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если от них поступит такая просьба. Тем не менее суть документа будет доведена до общественности, уверил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Американцы уже сейчас говорят: „Не надо только никому этот ответ показывать“, — отметил он на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы. — Если у них будет такое отношение ко всему происходящему, наверное, мы не можем опубликовать американский документ. Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована».

Министр добавил: Россия надеется, что США и НАТО действительно направят письменный ответ на предложения, касающиеся гарантий. Предположительно, он должен поступить на этой неделе. «Есть основания полагать, что на этот раз нас не подведут и слово свое сдержат», — полагает он.

Россия готова к любому сценарию развития событий в этом вопросе. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», — подчеркнул Лавров.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что Штаты не планируют обнародовать ответ на предложения России по безопасности.