Из здравоохранения – главой КирМоса: чем известен Владимир Жаворонков

Владимир Жаворонков вскоре возглавит Кировский и Московский районы столицы республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный онколог республики и «Лидер России»

Сегодня «Татар-информу» от собственного источника стало известно, что Владимир Жаворонков – заместитель министра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения Казани – вскоре возглавит Кировский и Московский районы столицы республики.

Официально эту информацию пока никто не подтверждает, но источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что завтра у Жаворонкова последний день на посту главы горздрава Казани. В ближайшие дни его должны назначить официально.

Жаворонкову 38 лет, в 2008 году он окончил Казанский государственный медицинский университет. Во время учебы трудился младшим медбратом в 6-й городской клинической больнице.

После окончания вуза с 2010-го по 2011-й трудился хирургом-совместителем Республиканского клинического онкологического диспансера республики. Следующие четыре года работал эндоскопистом в РКОДе. С 2015 по 2016 год возглавлял отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения онкодиспасера. С 2016-го по 2019-й был заместителем главного врача по организационно-методической работе той же больницы. А также его назначили главным внештатным специалистом-онкологом Министерства здравоохранения Татарстана.

В 2019 году Жаворонков стал победителем федерального конкурса «Лидеры России» и вошел в кадровый резерв главы республики. В этом же году Рустам Минниханов озвучил решение о назначении Владимира Жаворонкова на пост заместителя министра здравоохранения РТ и начальника Управления здравоохранения Казани.

На своем примере Жаворонков показывал, что вакцинироваться необходимо Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Самый узнаваемый замминистра здравоохранения РТ

Широкая общественность познакомилась с Жаворонковым в тяжелое для республики время: именно во время пандемии коронавирусной инфекции он стал медийной персоной – «говорящей головой» системы здравоохранения республики.

Владимир Жаворонков был постоянным спикером пресс-конференций в «Татар-информе» о санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане.

Вместе с заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовью Авдониной он сначала ежедневно, после – раз в неделю рассказывал о том, сколько в Татарстане открыто временных инфекционных госпиталей, какая помощь оказывается больным, сколько медиков задействовано с борьбой с инфекцией.

Владимир Жаворонков был на связи и отвечал на интересующие вопросы татарстанцев с момента прибытия больных ковидом с лайнера Diamond Princess и до объявления ВОЗ конца пандемии Covid-19.

На своем примере Жаворонков показывал, что вакцинироваться необходимо, каждый год «Татар-информ» был свидетелем, как замминистра прививается от коронавируса и гриппа.

До последнего времени Владимир Жаворонков дежурил в Университетской клинике КФУ, работал по ночам. «Дежурство клонится к закату, а рабочий день к своему рассвету», – писал он в своем телеграм-канале.

До последнего времени Владимир Жаворонков дежурил в Университетской клинике КФУ, работал по ночам Фото: t.me/v_v_zhavoronkov

Горздрав и его успехи

Совсем недавно Владимир Жаворонков отчитался за то, что было сделано в системе городского здравоохранения за прошлый год. Например, в 2023 году Казань стала лидером среди трех столиц России по естественному приросту населения.

Молодой руководитель всегда подчеркивал необходимость внедрения новых технологий для упрощения жизни пациентов и медиков, Управление здравоохранения поддерживало стартапы и инициативы. В городе заработал проект «Спасибо врачам!» – это социальная инициатива, благодаря которой предприниматели могут предоставить скидки и преференции медикам. Также работает проект мониторинга состояния беременных женщин и сердечников «Связь».

Теперь Владимиру Жаворонкову предстоит выстроить работу в масштабе двух районов столицы Татарстана.

Напомним, что на этом посту Жаворонков сменит Сергея Миронова, который 18 марта покинул его по решению Вахитовского районного суда Казани.