Новые поликлиники и изменения в диспансеризации: что ждет здравоохранение Казани в 2024-м

Итоговая коллегия Управления здравоохранения уже традиционно началась с выставки достижений казанской медицины города. О них рассказали министру здравоохранения РТ Марселю Миннуллину и мэру Казани Ильсуру Метшину

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Скидки медикам и автоматизация процесса вызова врача на дом

Итоговая коллегия Управления здравоохранения уже традиционно началась с выставки достижений казанской медицины города – это инновационные программы и социальные проекты, которые облегчают жизнь и работу медиков. О них рассказали министру здравоохранения РТ Марселю Миннуллину и мэру Казани Ильсуру Метшину.

Представители 16-й горбольницы, например, рассказали, как автоматизировали процесс вызова врача на дом.

Гостям объяснили, как для казанских медиков работает программа «Спасибо врачам!» – это социальный проект, в котором предприниматели могут предоставить скидки и преференции медикам. К проекту присоединились уже 30 компаний, порядка миллиона рублей было подарено в виде скидок и специальных предложений.

Метшин подчеркнул, что в этом направлении надо работать еще лучше и привлекать к программе еще более крупные сети Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Метшин подчеркнул, что в этом направлении надо работать еще лучше и привлекать к программе еще более крупные сети.

Еще одним ноу-хау стала программа, которая рассчитывает потребность населения в поликлиниках, используя статистические данные. Она работает в Казани в пилотном режиме.

Также гостям рассказали о сообществе врачей доказательной медицины, которое сформировалось в городе. Это объединение медиков, которые используют в своей работе такой подход, когда решение принимается исключительно исходя из методик, которые уже доказали свою эффективность и безопасность. Например, именно это сообщество, опираясь на множество разработок ученых, разработало правила, которым должны следовать родители, чтобы их малыш не скончался от синдрома внезапной детской смерти. Позже Горздрав принял приказ, по которому педиатры обязаны были объяснять эти правила родителям младенцев.

Свое выступление заместитель министра здравоохранения РТ, глава Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков начал со слов благодарности медикам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас есть все основания гордиться нашими медиками на СВО»

Свое выступление заместитель министра здравоохранения РТ, глава Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков начал со слов благодарности медикам, которые сейчас трудятся в зоне специальной военной операции.

«Как еще назвать, как не самопожертвованием, работу наших медиков в зоне специальной военной операции? Демонстрируя чудеса отваги и заботы о ближнем, врачи, медсестры, фельдшеры и санитары работают сегодня на самой опасной в мире работе. И работают так, что у нас есть все основания ими гордиться», – подчеркнул Владимир Жаворонков.

По его словам, те, кто работает в Казани, делают все, чтобы облегчить труд медиков СВО и медработников, трудящихся на новых территориях. За прошлый год в медучреждениях города приняли порядка 400 детей из подшефного Лисичанска, обеспечив им самый внимательный уход и оказав всю возможную медицинскую помощь.

Коэффициент естественного прироста населения в Казани в прошлом году составил 1,1 промилле Фото: © «Татар-информ»

Казань – лучшая среди трех столиц по естественному приросту населения

По словам начальника Горздрава, ситуация с демографией говорит многое о благополучии города. Коэффициент естественного прироста населения в Казани в прошлом году составил 1,1 промилле.

«В отчетном году из-за высокой рождаемости и из-за того, что Казани удалось сохранить показатели низкой общей и младенческой смертности, у нас самый высокий показатель естественного прироста населения среди трех столиц», – отметил он.

Жаворонков подчеркнул, что показатель общей смертности в Казани, как и в Татарстане, самый низкий за всю историю наблюдений. К тому же Казань в сравнении со всей республикой показала лучший результат по уменьшению смертности.

«Уже распахнул свои двери новый Перинатальный центр 7-й городской больницы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Где появятся новые поликлиники в Казани?

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, где в городе строятся медицинские учреждения.

«Уже распахнул свои двери новый Перинатальный центр седьмой городской больницы. Готовится к открытию врачебная амбулатория в Чебаксе. В этом году будет построена диагностическая врачебная амбулатория в Богородском, начнется строительство приемно-диагностического отделения 18-й горбольницы. Ко Дню города планируем довести до конца строительство одной из самых крупных поликлиник в Казани в "Салават Купере"», – отметил градоначальник.

В настоящее время капитальный ремонт продолжается в казанских больницах №2, 16, 18 и Госпитале для ветеранов войн.

«На подписи находится приказ по обязательности информирования родителей и детей более старшего возраста о профилактике детского травматизма, защите детей от несчастных случаев» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Детям и их родителям будут рассказывать, как избежать травм

Владимир Жаворонков рассказал, что с этого года детские врачи Казани должны будут разговаривать с маленькими пациентами и их родителями о том, как избежать различных травм.

«На подписи находится приказ по обязательности информирования родителей и детей более старшего возраста о профилактике детского травматизма, защите детей от несчастных случаев», – отметил Владимир Жаворонков.

Начальник Горздрава попросил мэра города поддержать эту идею. Педиатры должны будут беседовать на эту тему с родителями, а в медицинских организациях будут показывать информационные ролики.

Владимир Жаворонков напомнил, что подобный приказ об информировании родителей о синдроме внезапной детской смерти был принят чуть меньше года назад. Он подчеркнул, что с подписания приказа и начала показа роликов в родильных домах, детских больницах, а также с того момента, как педиатры начали проводить беседы с мамами и папами, в Казани не было ни одного случая смерти по этой причине.

Ильсур Метшин в свою очередь однозначно этот проект поддержал и отметил положительный эффект от уже работающей программы по борьбе с синдромом внезапной детской смерти.

Будет установлен тайминг, то есть временные рамки, за которые человек должен будет пройти диспансеризацию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как изменится диспансеризация?

Проходить диспансеризацию в Татарстане станет удобнее, пообещал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

«В ближайшее время появится ряд определенных изменений в работе амбулаторного звена, в частности крупных городов, таких как Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Набережные Челны. Это отдельные зоны для диспансеризации в поликлиниках. Не вздумайте смешивать потоки идущих на диспансеризацию и общий поток людей, сидящих в очереди. Почему люди, особенно трудоспособного возраста, не идут проверяться? Зачем им сидеть в очередях и смотреть на усталость персонала, как врачебного, так и сестринского?» – задал вопрос глава Минздрава РТ.

К тому же, подчеркнул Миннуллин, в планах затронуть и сельское здравоохранение, и более тщательно подходить к диспансеризации в этой местности.

Также будет установлен тайминг, то есть временные рамки, за которые человек должен будет пройти диспансеризацию. Кроме того, по словам министра, продолжится работа с населением – например, в планах запустить больше рекламных роликов с призывом проходить диспансеризацию и проверять здоровье на регулярной основе.

И министр, и мэр, и глава Горздрава сердечно поблагодарили медиков Казани за их непростой труд.

«Всегда приятно находиться в одном зале с людьми, спасающими жизни, тем более если это такие профессионалы, как вы – наши лучшие врачи Казани. Рядом с вами чувствуешь себя в безопасности. Это не простые слова, а факты, подтверждающиеся вашей работой в 2023 году», – подчеркнул Ильсур Метшин.