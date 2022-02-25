В Казани запустили проект по мониторингу состояния беременных в режиме онлайн

В Казани запустили проект мониторинга состояния беременных женщин «Связь», он поможет выявить ОРВИ и Covid у них на ранних стадиях. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал основатель проекта Вадим Шитов.

«С февраля в Казани внедряется проект дистанционного мониторинга беременных на признаки ОРВИ – "Связь". На сегодняшний день в системе зарегистрировано свыше двух тысяч беременных женщин, состояние здоровья которых мониторят в ежедневном формате», – отметил спикер.

В системе 16 женских консультаций города, женщинам предлагают зарегистрироваться на сайте, подписывают с ними согласие. На ресурсе женщины в положении заполняют анкету, свой краткий анамнез и ежедневно вводят данные о своей температуре, наличии заболевших в ближайшем окружении.

Если введенные данные настораживают, то об этом сообщают напрямую врачу в женскую консультацию.

Благодаря такому мониторингу женщина попадает в руки врача с не запущенной формой заболевания.

«Пока он используется только в Казани, однако мы планируем распространить его на весь Татарстан», – отметил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Он напомнил, что беременные женщины входят в группу риска по коронавирусу, заболевание у них проходит тяжело. Поэтому Минздрав пошел на опережение, и теперь старается находить возможных больных на ранних стадиях благодаря мониторингу.

Жаворонков привел данные о том, что на данный момент 122 женщины находятся в центральных Covid-госпиталях, еще небольшое количество женщин лежат в районных ЦРБ. Еще порядка 400 женщин лечатся от коронавируса дома, их состояние не вызывает у медиков беспокойства.

Основатель проекта «Связь» заявил, что в марте они планируют запустить мобильное приложение проекта.

«Мы надеемся, что к концу февраля все семь с половиной тысяч беременных женщин, которые сейчас стоят на учете в Казани, будут под системой мониторинга», – отметил Вадим Шитов.