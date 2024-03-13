За прошлый год Казань стала лидером среди трех столиц России по естественному приросту населения. Об этом на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани рассказал заместитель министра здравоохранения РТ, начальник горздрава Казани Владимир Жаворонков.

«В отчетном году из-за высокой рождаемости, и из-за того, что Казани удалось сохранить показатели низкой общей смертности и младенческой смертности, у нас самый высокий показатель естественного прироста населения среди трех столиц», – отметил он.

Жаворонков подчеркнул, что показатель общей смертности в городе, как и в Татарстане, самый низкий за всю историю наблюдения. К тому же, столица республики показала лучшую динамику, если сравнивать его со всей республикой.