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Глава Кировского и Московского районов Казани покинул пост по решению Верховного суда
Сегодня глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов по решению Вахитовского районного суда Казани, оставленного в силе определением Верховного суда Татарстана, покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.
Отмечается, что суд удовлетворил иск прокурора РТ Альберта Суяргулова с требованием об увольнении главы администрации районов в связи с утратой доверия.
Выяснилось, что в 2022 году Миронов не указал источник дохода супруги в виде сдачи квартиры в аренду. Обнаружив это после подачи справки о доходах, он указал этот источник в следующем году. За эту ошибку на Сергея Миронова наложили дисциплинарное взыскание.
«Команда Казани должна быть примером для всех, в том числе мы выступаем за безусловное соблюдение законодательства, поэтому нами будут сделаны самые серьезные выводы и предприняты все необходимые меры для недопустимости подобных ситуаций в будущем», – указала мэрия города.
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