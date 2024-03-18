Глава Кировского и Московского районов Казани покинул пост по решению Верховного суда

Сегодня глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов по решению Вахитовского районного суда Казани, оставленного в силе определением Верховного суда Татарстана, покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

Отмечается, что суд удовлетворил иск прокурора РТ Альберта Суяргулова с требованием об увольнении главы администрации районов в связи с утратой доверия.

Выяснилось, что в 2022 году Миронов не указал источник дохода супруги в виде сдачи квартиры в аренду. Обнаружив это после подачи справки о доходах, он указал этот источник в следующем году. За эту ошибку на Сергея Миронова наложили дисциплинарное взыскание.

«Команда Казани должна быть примером для всех, в том числе мы выступаем за безусловное соблюдение законодательства, поэтому нами будут сделаны самые серьезные выводы и предприняты все необходимые меры для недопустимости подобных ситуаций в будущем», – указала мэрия города.