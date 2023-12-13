Предприниматели могут сказать «Спасибо врачам!» в новом казанском соцпроекте

В Казани дали старт социальному проекту «Спасибо врачам!». Об этом на чествовании медицинских династий города рассказал заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Мы увидели, что в обществе назрел момент, когда представители бизнеса, готовы сказать спасибо за те подвиги, которые медицинские работники совершают. Для правильного упорядочивания взаимодействия бизнеса и медицинского сообщества и был придуман этот проект, который позволяет привнести в формальные отношения чувство благодарности», – отметил замминистра, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Сегодня проект представили мэру Казани Ильсуру Метшину. Он подтвердил, что проект будет поддержан, и представителям бизнес-сообщества города обязательно расскажут о нем.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Так, любой предприниматель может предоставить преференции, бонусы и скидки в адрес работников медицинских организаций. Проект уже получил отклик в предпринимательском сообществе. Более 20 компаний из различных сфер стали участниками программы. Среди них – кофейни, рестораны, студии красоты и флористики, автосалоны, строительные гипермаркеты. Стать частью проекта бизнесмены могут, оставив заявку со своим предложением на сайте.

Также в проекте планируется укреплять корпоративную культуру медиков города. Взаимодействие происходит в телеграм-канале «Медики Казани». Канал закрытый, чтобы в него вступить, необходимо пройти процедуру аутентификации, чтобы туда попадали исключительно медицинские сотрудники. Сейчас к нему присоединились несколько тысяч человек. Владимир Жаворонков уверен, что в ближайшее время к этому каналу присоединиться уже десятки тысяч медиков города.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.