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Источник: Кировский и Московский районы Казани возглавит Владимир Жаворонков
Как стало известно «Татар-информу», новым главой Кировского и Московского районов Казани станет заместитель министра здравоохранения РТ – начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Официально эту информацию пока никто не подтверждает, но источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что завтра у Жаворонкова последний день на посту главы Управления здравоохранения Казани.
Напомним, 18 марта экс-глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов покинул свой пост по решению Вахитовского районного суда Казани, оставленного в силе определением Верховного суда.
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