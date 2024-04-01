Источник: Кировский и Московский районы Казани возглавит Владимир Жаворонков

Как стало известно «Татар-информу», новым главой Кировского и Московского районов Казани станет заместитель министра здравоохранения РТ – начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Официально эту информацию пока никто не подтверждает, но источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что завтра у Жаворонкова последний день на посту главы Управления здравоохранения Казани.

Фото: «Татар-информ»

Напомним, 18 марта экс-глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов покинул свой пост по решению Вахитовского районного суда Казани, оставленного в силе определением Верховного суда.