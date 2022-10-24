«Чтобы избежать тяжелых последствий»: Владимир Жаворонков привился от Covid-19 и гриппа

Заместитель министра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков привился против гриппа и коронавируса.

На осмотре перед прививками в седьмой поликлинике города Владимир Жаворонков рассказал терапевту, что год назад прививался против гриппа. А полгода назад – переболел коронавирусной инфекцией. Врач измерила температуру, уровень сатурации и давление. Подытожила: «Можно и в космос, и на вакцинацию».

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Замминистра выбрал интраназальный способ введения «Спутника V», а вакцину против гриппа ему сделали уколом в плечо.

«Первый раз я сделал оба компонента „Спутника V“, потом прошел ревакцинацию „Спутником Лайт“ и настал черед интраназального введения „Спутника V“», – отметил он.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Жаворонков признался, что интраназальный способ введения вакцины он перенес лучше, чем укол.

«Несмотря на то, что вопрос коронавируса сейчас муссируется не так активно, как это было год назад, пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте вакцинироваться. Потому что на сегодняшний день избежать тяжелых стадий заболевания позволяет именно вакцинация», – обратился он к татарстанцам.

Больше полутора миллионов жителей республики спустя полгода после вакцинации от Covid-19 не дошли до поликлиник, чтобы привиться повторно. По его словам, эта цифра Минздрав РТ очень настораживает.

Но важно помнить и о гриппе. Пока в РТ нет случаев заражения. Но защититься от этого вируса тоже стоит заранее.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Если мы хотим, чтобы грипп не оказывал пагубное влияния, надо идти по пути вакцинации, ничего другого наше медицинское сообщество не придумало. Только вакцинация нам может помочь с точки зрения предотвращения серьезных осложнений, которые могут наступить в результате заболевания гриппом», – добавил Владимир Жаворонков.

В казанской поликлинике №7 почти 11 тысяч казанцев привились против гриппа, рассказал эпидемиолог медицинского учреждения Кирилл Волков. Из поликлиники на предприятия регулярно выезжают прививочные бригады. Так удается вакцинировать и от гриппа, и от коронавируса большое число желающих.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как в Татарстане идет вакцинация против гриппа и кто попадает в зону риска.