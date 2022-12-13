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Ру Тат
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Здоровье
13 декабря 2022  12:20
Эвелина Киселёва

В Казани 15 тысяч сердечников мониторят свое здоровье через приложение «Связь»

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В Казани 15 тысяч сердечников мониторят свое здоровье через приложение «Связь»

В Татарстане продолжает работать сервис мониторинга здоровья «Связь», он помогает людям наблюдать за самочувствием и связывает пациента и врача в онлайн-формате. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал основатель проекта Вадим Шитов.

«Более 15 тысяч людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями сегодня находятся в реестре дистанционного мониторинга», – рассказал он.

Пациенты после инфаркта или инсульта должны внимательно следить за своим здоровьем, мерить давление, проверять сахар в крови. В этом и должен помочь сервис. Он напомнит, когда нужно провести те или иные манипуляции, а их результаты передаст врачу в поликлинику.

Приложения можно скачать на мобильное устройство. Для пожилых людей, которые не освоили гаджеты, в кардиологических отделениях МКДЦ, РКБ, седьмой городской больницы, медсанчасти КФУ после выписки выдают бумажные конверты, которые бывшие пациенты могут заполнять от руки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сервис «Связь» занял 13-е место среди лучших инициатив одного из российских форумов, проект представили Президенту России Владимиру Путину.

#мониторинг #сердечно-сосудистые заболевания
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