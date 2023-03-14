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Политика 14 марта 2023 17:50

Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся рядом с администрацией Артемовска

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» находятся «в непосредственной близости» от администрации Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, передает РИА Новости.

При этом Пригожин оценил потери украинской стороны в боях за город в тысячи человек убитыми ежемесячно, сославшись, впрочем, на данные Министерства обороны РФ. «По подсчетам Минобороны, порядка 10-11 тысяч человек в месяц. Это убитыми», — пояснил он.

Кроме того, собеседник федерального агентства добавил, что украинские войска готовят контрнаступление, планируя отсечь силы группы «Вагнер».

Новость дополняется.

#спецоперация на Украине #чвк вагнера #чвк вагнер
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