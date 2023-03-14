Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся рядом с администрацией Артемовска
Бойцы частной военной компании «Вагнер» находятся «в непосредственной близости» от администрации Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, передает РИА Новости.
При этом Пригожин оценил потери украинской стороны в боях за город в тысячи человек убитыми ежемесячно, сославшись, впрочем, на данные Министерства обороны РФ. «По подсчетам Минобороны, порядка 10-11 тысяч человек в месяц. Это убитыми», — пояснил он.
Кроме того, собеседник федерального агентства добавил, что украинские войска готовят контрнаступление, планируя отсечь силы группы «Вагнер».
Новость дополняется.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»