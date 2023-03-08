Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ЧВК «Вагнер» заняла всю восточную часть Артемовска
Под контроль подразделений «Вагнера» перешла вся восточная часть Артемовска. Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин.
«Подразделения ЧВК „Вагнер“ заняли всю восточную часть Бахмута (украинское название Артемовска — прим. Т-и). Все, что восточнее реки Бахмутка, находится под контролем ЧВК „Вагнер“», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Пригожина.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска контролируют половину Артемовска.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»