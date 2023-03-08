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Политика 8 марта 2023 09:10

ЧВК «Вагнер» заняла всю восточную часть Артемовска

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Под контроль подразделений «Вагнера» перешла вся восточная часть Артемовска. Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК „Вагнер“ заняли всю восточную часть Бахмута (украинское название Артемовска — прим. Т-и). Все, что восточнее реки Бахмутка, находится под контролем ЧВК „Вагнер“», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Пригожина.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска контролируют половину Артемовска.

#спецоперация #чвк вагнера
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