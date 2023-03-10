Зеленский подтвердил планы ВСУ провести контрнаступление под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление под Бахмутом (украинское название Артемовска), это подтвердил в новом видеообращении украинский Президент Владимир Зеленский. По его словам, с командующими оперативных групп он обсудил попытку организовать контрнаступление и усиление позиций армии в районе города.

«Только что закончилось заседание штаба Верховного Главнокомандующего. Главнокомандующий, командиры оперативных групп доложили о ситуации на линии фронта, в целом в сфере обороны государства. Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности укрепиться там», — сказал украинский лидер.

Напомним, сегодня Евгений Пригожин, основатель частной военной компании «Вагнер», которая ведет бои за Артемовск, также подтвердил планы ВСУ совершить попытку контрнаступления в Артемовске, добавив, что российские военные делают «все возможное, чтобы этого не произошло».