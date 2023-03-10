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Политика 10 марта 2023 19:31

Пригожин подтвердил подготовку контрнаступления ВСУ в районе Артемовска

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Вооруженные силы Украины говорятся к контрнаступлению в районе Артемовска. Это общеизвестный факт, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — рассказал он.

Напомним, что ранее советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил о подготовке контрнаступления ВСУ через два месяца. По его словам, именно столько потребуется для реорганизации войск.

#чвк вагнер #всу
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