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Пригожин подтвердил подготовку контрнаступления ВСУ в районе Артемовска
Вооруженные силы Украины говорятся к контрнаступлению в районе Артемовска. Это общеизвестный факт, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — рассказал он.
Напомним, что ранее советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил о подготовке контрнаступления ВСУ через два месяца. По его словам, именно столько потребуется для реорганизации войск.
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