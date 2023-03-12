«Грызутся за каждый метр»: Пригожин рассказал о ситуации в Артемовске

Обстановка в Артемовске остается очень тяжелой. С продвижением отрядов «Вагнера» вперед, сопротивление противника становится все более ожесточенным, рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«В Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. Т-и) обстановка тяжелая, очень тяжелая. Противник грызется за каждый метр, и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы, но мы идем вперед, и мы будем идти вперед», — заявил он.

Он отметил, что ситуация с боеприпасами остается тяжелой, однако «есть и позитивные моменты»: в Артемовск едут бойцы, артиллеристы с Запорожья, из Донецка, Авдеевки, где тоже идут тяжелые бои. Они везут ЧВК «Вагнер» боеприпасы.

«У нас вчера было получено порядка 15 машин, сегодня — порядка 12. И я думаю, что мы их дальше будем получать», — заметил он и пообещал, если потребуется, оказать им ответную поддержку.

«Нет никакого конфликта между бойцами ЧВК „Вагнер“ и бойцами Министерства обороны», — подчеркнул Пригожин.