Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
WSJ: ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за проблем с эвакуацией раненых бойцов
В Артемовске украинская армия несет большие потери из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Об этом пишет Wall Street Journal.
Авторы статьи отмечают, что проблема сейчас стоит особенно остро, когда мощеные дороги ВСУ больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а грунтовые дороги, которые могли бы быть альтернативой, многие колесные транспортные средства не могут пройти.
Ранее командир одной из частей Вооруженных сил Украины Денис Ярославский рассказал, что до полного окружения подразделений ВСУ в Артемовске осталось менее 4 километров.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»