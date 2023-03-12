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Командир ВСУ: До полного окружения Артемовска осталось менее 4 км
До полного окружения подразделений ВСУ в Артемовске осталось менее 4 километров. Об этом в беседе с Espreso TV рассказал командир одной из частей Вооруженных сил Украины Денис Ярославский.
«Сейчас в Бахмуте (украинское название Артемовска – прим. Т-и) идут бои прямо на улицах. За каждый переулок идут стрелковые бои. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более 4 км. Без логистики нет ничего — ни ротации, ни подвоза боеприпасов», — приводит слова военного ТАСС.
Ярославский заявил, что Артемовск может стать повторением ситуации в Дебальцево, когда в боях с силами ДНР украинские военные угодили в котел и были вынуждены отступить. «Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны, и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Из-за этой горловины в 4 км — это очень опасно», — заметил боец.
Как рассказал изданию «Страна» другой военный, Артемовск постепенно превращается в «большую братскую могилу» для ВСУ.
«Тогда уже не будет смысла молчать о вещах, которые бесят много месяцев. Может быть, кто-то увидит в них зраду, но мне будет уже глубоко начхать. Терпение на исходе», — говорит он.
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