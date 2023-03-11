Пригожин: Российские силы находятся в 1,2 километра от центра Бахмута

Силы российской частной военной компании «Вагнер» находятся в 1,2 километра от административного центра Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом рассказал основатель ЧВК предприниматель Евгений Пригожин.

«Вот около пятиэтажки справа, откуда дымы идут, это здание администрации, это центр города. Центр города административный, до него километр двести [метров]», — говорит Пригожин в видеосюжете, снятом в Артемовске и опубликованном в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

Еще 8 марта основатель группы «Вагнер» заявил, что его подчиненные заняли восточную часть Артемовска вплоть до реки Бахмутки. Позднее он сообщил о подготовке украинскими войсками контрнаступления под Бахмутом. Сказал о готовящемся контрнаступлении и Президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня появились сообщения, что отряды ЧВК «Вагнер» форсируют Бахмутку и прорываются к центру Артемовска. По информации украинских аналитиков, российским военным удалось сделать невозможным использование последней крупной дороги снабжения сил ВСУ, остающихся в городе.