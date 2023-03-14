Власти Украины приняли решение продолжать удерживать Бахмут

Украинские войска продолжат удерживать город Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донбассе. Соответствующее решение было принято на заседании Ставки Верховного главнокомандующего, которое провел Президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте украинского лидера.

«Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута», — подчеркивается в сообщении.

Участники заседания ставки также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений на передовой и обсудили темпы и объемы поступления техники и вооружений от стран-партнеров.

Еще 8 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подчиненные заняли восточную часть Артемовска вплоть до реки Бахмутки. Позднее он сообщил о подготовке украинскими войсками контрнаступления под Бахмутом. Рассказал о готовящемся контрнаступлении и Президент Украины Владимир Зеленский.

Позднее как украинские военные, так и Пригожин сообщили об очень тяжелой обстановке для обеих сторон в Артемовске. По информации американской газеты Wall Street Journal, у украинской стороны возникли проблемы с эвакуацией раненых. Сегодня стало известно о занятии «вагнеровцами» части территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМа).