В Казахстане анонсировали изменения в составе Правительства 11 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января утвердит изменения в составе Правительства страны, заявил его пресс-секретарь Берик Уали. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одиннадцатого января будут кадровые перестановки, без слов», — сказал Уали в эфире телеканала «Хабар 24».

В этот день станет известно имя нового главы Кабмина Казахстана.

Также пресс-секретарь главы республики отметил, что Токаев работает в режиме нон-стоп и полностью контролирует ситуацию в стране.

«Президент работает в режиме нон-стоп, можно отметить, на полном контроле держит ситуацию в стране. Вы об этом сами знаете. Когда ситуация набрала критический оборот, чтобы стабилизировать положение в стране, президент своевременно принял смелые решения, через эфиры своевременно выпускал обращения народу Казахстана», — подчеркнул он.

Напомним, в первые дни января в республике начались массовые протесты из-за недовольства жителей городов Жанаозен и Актау двукратным повышением цен на сжиженный нефтяной газ.

Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.

8 января Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение казахстанского лидера провести внеочередную видеоконференцию лидеров стран ОДКБ под председательством Армении.