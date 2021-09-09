Появилось видео с места столкновения автобуса и легкового авто в Татарстане

Видео последствий страшного удара микроавтобуса и легкового автомобиля передали агентству очевидцы случившегося.

По повреждению транспортных средств видно, что удар был достаточно сильным – микроавтобус Ford выкинуло на обочину, после чего он завалился на бок. От передней части Honda практически ничего не осталось. Водитель легковушки погиб на месте аварии.

Как сообщили агентству в Республиканской Госавтоинспекции, водитель Honda, обгоняя впереди идущий транспорт, выехал на встречку, где врезался в микроавтобус.

ДТП произошло на 71-м километре трассы Казань – Оренбург в Рыбно-Слободском районе Татарстана. В аварии пострадали 11 человек, в том числе ребенок, которого в среднетяжелом состоянии госпитализировали в ДРКБ.

Восьмерых взрослых пассажиров доставили в РКБ, всем им оказывается помощь.

Прокуратура начала проверку после случившегося ДТП, а Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело.