На видео попало, как в РКБ Татарстана доставляют пострадавших в ДТП с автобусом

В Республиканскую клиническую больницу доставляют пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в Рыбно-Слободском районе Татарстана.

Как рассказали агентству в пресс-службе РКБ, на данный момент уже привезли восемь человек.

На видео видно, как пострадавшего из кареты скорой перекладывают на носилки и готовятся перевезти в больницу. По информации пресс-службы больницы, это пострадавший пассажир, которого с места аварии доставил вертолет санавиации РКБ.

Фото: © пресс-служба РКБ Татарстана

Других пострадавших в больницу привезли бригады Центра медицины катастроф РКБ.

«Один из пострадавших пассажиров автобуса получил рваные раны лица, их зашивает хирург РКБ. Восьмерых к нам уже доставили, еще двоих ждем», – добавили в пресс-службе больницы.

Фото: © Пресс-служба РКБ Татарстана

Фото: © Пресс-служба РКБ Татарстана

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на трассе в Рыбно-Слободском районе Татарстана столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль Honda. В ДТП погиб водитель легковушки, одиннадцать пассажиров автобуса получили различные травмы. Один из пострадавших – ребенок, его доставили в ДРКБ в среднетяжелом состоянии. Прокуратура Татарстана начала проверку.