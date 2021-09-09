На видео попало, как в РКБ Татарстана доставляют пострадавших в ДТП с автобусом
В Республиканскую клиническую больницу доставляют пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в Рыбно-Слободском районе Татарстана.
Как рассказали агентству в пресс-службе РКБ, на данный момент уже привезли восемь человек.
На видео видно, как пострадавшего из кареты скорой перекладывают на носилки и готовятся перевезти в больницу. По информации пресс-службы больницы, это пострадавший пассажир, которого с места аварии доставил вертолет санавиации РКБ.
Других пострадавших в больницу привезли бригады Центра медицины катастроф РКБ.
«Один из пострадавших пассажиров автобуса получил рваные раны лица, их зашивает хирург РКБ. Восьмерых к нам уже доставили, еще двоих ждем», – добавили в пресс-службе больницы.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на трассе в Рыбно-Слободском районе Татарстана столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль Honda. В ДТП погиб водитель легковушки, одиннадцать пассажиров автобуса получили различные травмы. Один из пострадавших – ребенок, его доставили в ДРКБ в среднетяжелом состоянии. Прокуратура Татарстана начала проверку.