Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом на трассе в Татарстане

Сотрудники надзорного ведомства выяснят все обстоятельства случившегося ДТП и причины, по которым оно произошло.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура проверит организацию-перевозчика – соблюдались ли требования безопасности при осуществлении пассажирских перевозок, а также выяснит в каком техническом состоянии был автобус.

По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее агентство сообщало, что сегодня около 11 часов дня на трассе Казань – Оренбург столкнулись микроавтобус Ford и легковушка Honda. В аварии погиб водитель легкового авто, а также пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе ребенок 2012 года рождения.