ДТП с автобусом в РТ произошло из-за водителя легковушки, который вылетел на встречку

По предварительным данным, в аварии с автобусом на трассе в Рыбно-Слободском районе Татарстана виноват водитель легкового автомобиля. Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, он выскочил на полосу встречного движения и врезался в автобус.

В ближайшее время все подробности случившейся аварии будут установлены.

Ранее агентство сообщало, что на трассе в РТ столкнулись микроавтобус Ford и легковушка Honda. В этой аварии водитель легкового авто погиб, а 11 пассажиров автобуса получили различные травмы. Один из пострадавших – ребенок, его доставили в ДРКБ в среднетяжелом состоянии. Прокуратура Татарстана начала проверку.