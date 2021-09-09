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Ру Тат
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9 сентября 2021  13:17

ДТП с автобусом в РТ произошло из-за водителя легковушки, который вылетел на встречку

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По предварительным данным, в аварии с автобусом на трассе в Рыбно-Слободском районе Татарстана виноват водитель легкового автомобиля. Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, он выскочил на полосу встречного движения и врезался в автобус.

В ближайшее время все подробности случившейся аварии будут установлены. 

Ранее агентство сообщало, что на трассе в РТ столкнулись микроавтобус Ford и легковушка Honda. В этой аварии водитель легкового авто погиб, а 11 пассажиров автобуса получили различные травмы. Один из пострадавших – ребенок, его доставили в ДРКБ в среднетяжелом состоянии. Прокуратура Татарстана начала проверку

 

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