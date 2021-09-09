В РКБ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в Татарстане

В Республиканской клинической больнице Татарстана в данный момент оказывают помощь восьми пациентам, которые пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Рыбно-Слободском районе республики. Об этом рассказал заведующий приемно-диагностическим отделением №1 РКБ, хирург Алексей Толстиков.

Фото: © Пресс-служба РКБ Татарстана

«Поступили пять мужчин и три женщины. Состояние средней степени тяжести. На данный момент, всем пациентам оказана высококвалифицированная медицинская помощь, произведено полное обследование: хирургами, травматологами, нейрохирургом, ЛОР-врачом, челюстно-лицевым хирургом. Выполнены первичные хирургические обработки», — отметил врач.

Алексей Толстиков уточнил, что характер повреждений у поступивших пациентов различный: черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясения головного мозга, переломы костей рук и ног.

«Два пациента госпитализированы в отделение торакальной хирургии с травмами грудной клетки», — рассказал заведующий отделением.

Бригады медиков сформированы. Хирург подчеркнул, что в больнице есть все необходимое для оказания медицинской помощи, недостатка в донорской крови нет.

Фото: © Пресс-служба РКБ Татарстана

В Министерстве здравоохранения республики сообщили, что в ДТП пострадали 11 человек, в том числе один ребенок, он в ДРКБ в среднетяжелом состоянии. Восьмерых взрослых доставили в РКБ, двоих пострадавших медики осмотрели на месте, от госпитализации они отказались.

Напомним, что сегодня около 11 часов дня на трассе Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль марки Honda. Водитель легковушки погиб на месте.