Минздрав: В ДТП с автобусом и легковушкой на трассе в РТ пострадали 11 человек

«В результате аварии в Рыбно-Слободском районе республики пострадали 11 человек, в том числе 1 ребенок. Всех пострадавших везут в больницы Казани. Взрослых – в РКБ, ребенка – в ДРКБ», – уточнили в пресс-службе Минздрава РТ.

По данным пресс-службы РКБ, один из десяти взрослых пострадавших находится в тяжелом состоянии, за ним на место аварии вылетел вертолет санавиации.

Также за взрослыми выехали бригады Центра медицины катастроф РКБ. За пострадавшим ребенком выехали медики ДРКБ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на трассе Казань – Оренбург столкнулись микроавтобус Ford и легковушка Honda. В результате аварии погиб водитель легкового авто, а также пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе ребенок.