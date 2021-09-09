news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
9 сентября 2021  12:45
Эвелина Киселёва

В ДРКБ рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом и авто на трассе

news_top_970_100

Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом и легковушкой на трассе в Рыбно-Слободском районе Татарстана, доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе клиники.

«Состояние ребенка оценивается врачами как среднетяжелое», – отметили в медучреждении.

Выяснилось, что пострадавший 2012 года рождения.

Напомним, что утром на трассе Казань – Оренбург столкнулись микроавтобус Ford и легковушка Honda. Водитель легкового авто погиб на месте.

В Минздраве республики сообщили, что в ДТП пострадали 11 человек.

 

 

#автобус #дтп #дркб
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное