В ДРКБ рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом и авто на трассе

Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом и легковушкой на трассе в Рыбно-Слободском районе Татарстана, доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе клиники.

«Состояние ребенка оценивается врачами как среднетяжелое», – отметили в медучреждении.

Выяснилось, что пострадавший 2012 года рождения.

Напомним, что утром на трассе Казань – Оренбург столкнулись микроавтобус Ford и легковушка Honda. Водитель легкового авто погиб на месте.

В Минздраве республики сообщили, что в ДТП пострадали 11 человек.