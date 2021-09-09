Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом на трассе в РТ
Страшная авария произошла сегодня около одиннадцати утра на трассе Казань – Оренбург в Рыбно-Слободском районе республики вблизи населенного пункта Сорочьи Горы.
По рассказам очевидцев, столкнулись микроавтобус Ford и легковушка Honda. От удара автобус вылетел на обочину, где завалился на бок.
Сообщается о том, что водитель легковушки погиб на месте аварии. По словам свидетелей, в ДТП пострадали трое или четверо человек. Среди пострадавших есть ребенок.