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Ру Тат
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9 сентября 2021  11:40
Полина Шевчук

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом на трассе в РТ

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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом на трассе в РТ

Страшная авария произошла сегодня около одиннадцати утра на трассе Казань – Оренбург в Рыбно-Слободском районе республики вблизи населенного пункта Сорочьи Горы.

По рассказам очевидцев, столкнулись микроавтобус Ford и легковушка Honda. От удара автобус вылетел на обочину, где завалился на бок.

Сообщается о том, что водитель легковушки погиб на месте аварии. По словам свидетелей, в ДТП пострадали трое или четверо человек. Среди пострадавших есть ребенок.
 

 

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