После смертельного ДТП с автобусом на трассе в РТ возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено после страшного ДТП с автобусом и легковушкой на трассе Казань – Оренбург. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель легковушки Honda при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом Ford. В результате ДТП водитель легкового авто погиб на месте, еще 11 человек, в том числе ребенок, пострадали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в первой половине дня на трассе в Рыбно-Слободском районе столкнулись автобус и легковушка. Погиб один человек, еще 11 пострадали. Среди пострадавших – ребенок. Он был доставлен в ДРКБ в среднетяжелом состоянии.

По предварительным данным, виновником аварии стал воитель Honda, который выехал на встречку.

