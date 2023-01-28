Посол Украины во Франции Омельченко заявил, что Запад пообещал передать 321 тяжелый танк

Украина может получить от государств Запада в общей сложности 321 основной боевой танк. Об этом рассказал украинский посол во Франции Вадим Омельченко в эфире телеканала BFM.

«Я могу заявить, что ряд стран официально подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка», — отметил дипломат.

Вместе с тем посол обратил внимание на то, что передача бронетехники может происходить «с задержками». При этом, по его словам, украинская сторона «нуждается в [получении] этой помощи в максимально короткие сроки».

Ранее власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams, однако они не будут поставлены к весне. По информации Пентагона, на складах попросту нет готовых боевых машин.

Параллельно Правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Они могут прибыть на Украину в конце марта.

Аналогичные машины немецкого производства хотят передать Польша и Норвегия, о соответствующих планах рассказали Финляндия, Дания, Нидерланды, Канада. Кроме того, Швеция может поставить свои Strv.122A (также вариант Leopard 2). Помимо этого, стало известно о польских планах передать Украине 60 PT-91 Twardy (вариант советского Т-72).

Власти Франции считают, что у них слишком мало танков Leclerc для их отправки на Украину. В свою очередь Великобритания пообещала 14 танков Challenger 2.