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Политика
25 января 2023  13:48

Кабмин Германии решил поставить Киеву 14 танков Leopard 2

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Правительство Германии решило отправить на Украину 14 боевых танков Leopard 2. Об этом сообщает ТАСС.

Также Кабмин разрешил другим странам реэкспорт боевых машин киевскому режиму. 

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом заявлял, что в ближайшее время страны НАТО непременно смогут договориться по поставкам Киеву танков, в том числе и немецких Leopard. Издание Der Spiegel писало, что Канцлер Германии Олаф Шольц после долгих дискуссий принял решение о поставке боевых танков Leopard 2 Киеву. 

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