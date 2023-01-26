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Политика
26 января 2023  22:47

Пентагон заявил, что на складах США нет доступных танков Abrams для Украины

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США пока не располагают доступными танками Abrams, необходимыми Украине. Именно поэтому на их поставку потребуется несколько месяцев, рассказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в американском Госдепе признали, что не успеют передать Украине обещанный 31 танк до наступления весны.

#Пентагон #США #танки
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