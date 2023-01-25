Байден объявил о поставках Киеву 31 танка М1 Abrams

Власти США передают Киеву 31 танк М1 Abrams, заявил Президент США Джо Байден в обращении, посвященном помощи Украине. Вместе с Вашингтоном поддержку украинской стороне усилят другие страны, подчеркнул он.

Наращивание поставок тяжелого вооружения поможет украинским военным вернуть перешедшие под контроль России территории, в том числе Крым, считает американский лидер. «С приближением весны украинские силы работают над защитой удерживаемой ими территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — сказал он (цитата по РИА Новости).

По словам Байдена, выделяемое Киеву количество боевых машин эквивалентно одному украинскому танковому батальону. При этом он добавил, что военная помощь Киеву не представляет угроз для России, а США лишь намерены защищать Устав ООН. Поставки танков он назвал «очередным доказательством единства Запада».