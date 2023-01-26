Министр обороны ФРГ: Танки Leopard могут прибыть на Украину в конце марта

Обещанные Германией 14 основных боевых танков Leopard 2 могут быть переданы Украине «в конце марта». Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире немецкого телеканала Welt.

«Я думаю, мы доставим наши Leopard, может быть, в конце марта», — отметил глава Минобороны Германии, посещая немецкие войска, расквартированные в земле Саксония-Анхальт.

В ответ на вопрос о том, насколько своевременной окажется передача танков с учетом вероятного весеннего наступления России, Писториус заметил, что насколько ему известно, это «своевременный» шаг, сообщает журнал Focus.

Правительство ФРГ накануне подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. В общей сложности ВСУ получат не менее ста современных западных танков. В частности, власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams.