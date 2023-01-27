Le Monde: У Франции слишком мало танков Leclerc для их отправки на Украину
У Франции имеется слишком малое число танков Leclerc для передачи их Украине. Об этом рассказал источник Le Monde в военных кругах, передает RT.
Отмечается, что страна может поставить всего 10-20 таких боевых машин. При этом данную технику сложно обслуживать – им нужна значительная материально-техническая поддержка при развертывании.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем допустил возможность поставок киевскому режиму танков Leclerc.