Le Monde: У Франции слишком мало танков Leclerc для их отправки на Украину

У Франции имеется слишком малое число танков Leclerc для передачи их Украине. Об этом рассказал источник Le Monde в военных кругах, передает RT.

Отмечается, что страна может поставить всего 10-20 таких боевых машин. При этом данную технику сложно обслуживать – им нужна значительная материально-техническая поддержка при развертывании.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем допустил возможность поставок киевскому режиму танков Leclerc.