news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
27 января 2023  12:14

Глава офиса Зеленского: Польша поставит Киеву 60 танков PT-91 Twardy

news_top_970_100

Власти Польши, помимо анонсированных немецких танков, пообещали передать Киеву 60 боевых танков собственного производства PT-91 Twardy. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Правительство Германии приняло решение направить Украине танки Leopard 2 и согласилось выдать другим странам, включая Польшу, разрешения на реэкспорт своего вооружения. В общей сложности ВСУ получат не менее ста современных западных танков. Власти США также объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams.

Накануне руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил о разработке Россией специального робота, который сможет автоматически обнаруживать и уничтожать танки в зоне специальной военной операции.

#спецоперация на Украине #политика #Украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное