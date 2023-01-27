Глава офиса Зеленского: Польша поставит Киеву 60 танков PT-91 Twardy

Власти Польши, помимо анонсированных немецких танков, пообещали передать Киеву 60 боевых танков собственного производства PT-91 Twardy. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Правительство Германии приняло решение направить Украине танки Leopard 2 и согласилось выдать другим странам, включая Польшу, разрешения на реэкспорт своего вооружения. В общей сложности ВСУ получат не менее ста современных западных танков. Власти США также объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams.

Накануне руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил о разработке Россией специального робота, который сможет автоматически обнаруживать и уничтожать танки в зоне специальной военной операции.