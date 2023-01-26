Госдеп: США не успеют передать Украине танки Abrams к весне

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что танки Abrams не будут поставлены на Украину к весне, когда ожидается активизация боевых действий. По ее словам, это объясняется тем, что эти боевые машины слишком «сложные».

«Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки. Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению», – цитирует ее выступление РИА Новости.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что события на Украине в предстоящие несколько месяцев будут иметь решающее значение для исхода конфликта.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна намерена поставить Украине танки Leopard 2 к концу марта. Всего Киев получит более сотни современных западных танков.