Как Татарстан прожил первые пять дней в режиме обязательной вакцинации
За две недели октября от коронавирусной инфекции привилось татарстанцев больше, чем за весь сентябрь. Волонтеры помогают привитым или переболевшим пожилым одиноким жителям республики оформлять QR-код. МФЦ из-за желающих оформить QR-коды перешли на семидневную рабочую неделю. Итоги первой пятидневки после введения обязательной вакцинации.
Обязательная вакцинация до весны следующего года
Сегодня на заседании в Доме правительства стало известно, что обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, которую в Татарстане объявили с 11 октября, может продлиться до будущей весны.
«Постановление будет действовать на период эпидемиологического неблагополучия – такой период, не исключено, может продлиться до весны 2022 года, то есть в тот период, когда мы имеем сезонный подъем вирусных инфекций», – отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Работодатели должны обеспечить прохождение сотрудниками вакцинации хотя бы одним компонентом до 8 ноября. В противном случае сотрудника необходимо перевести на «удаленку» или отстранить от работы.
QR-код не положен людям с медотводом и антителами
Татарстанцы, у кого есть медотвод, не смогут получить QR-код на портале госуслуг.
«Для жителей республики с высоким уровнем антител на портале государственных услуг сертификат не предусмотрен», — подчеркнула вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
Лейла Фазлеева отметила, что тем жителям Татарстана, у кого есть показания, не позволяющие сделать вакцину от коронавируса, лучше воздержаться от походов в общественные места из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы обезопасить себя.
За использование чужого QR-кода – штраф
Татарстанцев, показывающих чужой QR-код, ждет административная ответственность, рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.
За предоставление на проверку не своего QR-кода в общественных местах будут составлять протоколы об административном правонарушении.
Нарушителям могут выписать штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам и ИП до 50 тысяч рублей, юридическим лицам до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается.
За продажу поддельных сертификатов о вакцинации грозит уголовная ответственность.
«Возбуждено уже 38 уголовных дел. Есть такие факты в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске и Апастово», – отметил спикер.
Но не только изготовление, но и использование подделок, также преследуется по закону, напомнил Фяргат Мухаметзянов.
За ненадлежащую проверку QR-кодов тоже штраф
Если на входе в торговые или фитнес-центры, на объекты питания не организованы проверки QR-кодов, то за это будут наказывать.
«За четыре дня работы составлено 57 протоколов в отношении должностных лиц, из них чуть меньше половины это Казань – 25, пять составлено в Зеленодольском районе, четыре – в Набережных Челнах. Остальные практически во всех муниципальных образованиях», – отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка.
Штрафы те же: до 30 тысяч рублей для обычных жителей, на должностных лиц и ИП до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается, рядовые жители заплатят 50 тысяч рублей, индивидуальные предприятия – до полумиллиона, юридические лица заплатят до миллиона рублей.
Фяргат Мухаметзянов рассказал, что уже были случаи, когда после нарушений масочного режима в организациях не соблюдали и проверку QR-кодов, что расценивается, как повторное несоблюдение антиковидных ограничений, один такой материал уже направлен в суд.
МФЦ переходит на усиленный режим работы
МФЦ по всему Татарстану продолжат работать в субботу и воскресенье — специалисты будут принимать жителей для подтверждения учетной записи на госуслугах.
«График работы МФЦ увеличен, они начали работу с 7 утра», — рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.
В субботу МФЦ будут работать по обычному графику, в воскресенье — с 9.00 до 15.00. Айрат Хайруллин подчеркнул, что по другим вопросам (кроме вопросов, связанных с порталом госуслуг и подтверждением учетной записи) специалисты принимать клиентов не будут.
Также министр напомнил, что подтвердить учетную запись можно и самостоятельно через банковские приложения.
«За неделю прирост подтвержденных записей составил 47 тысяч человек», – отметил Айрат Хайруллин.
Министр добавил, что это связано с введением в Татарстане новых Covid-ограничений и обязательных QR-кодов. Регистрироваться начали и пожилые татарстанцы, которые до этого не пользовались сайтом.
Айрат Хайруллин добавил, что всего на сегодня учетную запись имеют больше 2,5 млн жителей республики.
Волонтеры помогают пожилым оформить QR-код
Волонтеры начали помогать пожилым жителям Татарстана с получением QR-кодов.
«С этой недели возобновилась работа нашего добровольческого движения „Помощь рядом — Ярдәм янәшә“», — сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.
Добровольцы помогут вакцинированным и недавно переболевшим пожилым жителям республики получить и распечатать QR-коды.
Помимо движения «Помощь рядом — Ярдәм янәшә», в работу также включились студенческие отряды и молодежные общественные организации.
«Это делается на базе нашего ресурсного центра развития добровольчества», — отметил Тимур Сулейманов.
Волонтеры консультируют татарстанцев по телефону, например, по номеру 122. Кроме того, они помогают пожилым у офисов МФЦ, их можно узнать по яркой экипировке. Министр подчеркнул, что доступа к работе с персональными данными обращающихся за помощью у представителей молодежи нет.
С медотводом работать можно
Главный санитарный врач РТ объяснила, что по постановлению об обязательной вакцинации сотрудники без прививки, но с медотводом могут продолжить работать очно, но их в коллективе должно быть не больше 20%.
«Лица с медицинскими отводами продолжают работать в очном формате со строгим соблюдением всех мер профилактики в коллективе», – отметила руководитель республиканского Роспотребнадзора.
По словам главного санитарного врача республики, остальные 80% сотрудников должны быть привиты от инфекции.
«Если большое количество лиц с медицинскими отводами в одном коллективе – это предмет внимательного изучения справок о медотводах совместно с Министерством здравоохранения республики Татарстан», – подчеркнула Марина Патяшина.
ИА «Татар-информ» подробно рассказывало об обязательной вакцинации в республике.
За половину октября привилось больше татарстанцев, чем за весь сентябрь
В Татарстане установили рекорд по количеству привитых от коронавируса за сутки.
«На сегодняшний день мы имеем рекордный прирост по количеству – 24 010 вакцинировано за последние сутки. Всего выполнено 1 195 882 вакцины первым компонентом», – отметил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.
Всего в республике работают 170 пунктов вакцинации. Замминистра добавил, что в наличии больше 574 тыс. доз вакцин. Этого количества достаточно, чтобы продолжить прививать население в тех же объемах.
Марина Патяшина добавила, что за две недели октября привились больше татарстанцев, чем за весь сентябрь.