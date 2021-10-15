Как Татарстан прожил первые пять дней в режиме обязательной вакцинации

За две недели октября от коронавирусной инфекции привилось татарстанцев больше, чем за весь сентябрь. Волонтеры помогают привитым или переболевшим пожилым одиноким жителям республики оформлять QR-код. МФЦ из-за желающих оформить QR-коды перешли на семидневную рабочую неделю. Итоги первой пятидневки после введения обязательной вакцинации.

За две недели октября от коронавирусной инфекции привилось татарстанцев больше, чем за весь сентябрь

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Обязательная вакцинация до весны следующего года

Сегодня на заседании в Доме правительства стало известно, что обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, которую в Татарстане объявили с 11 октября, может продлиться до будущей весны.

«Постановление будет действовать на период эпидемиологического неблагополучия – такой период, не исключено, может продлиться до весны 2022 года, то есть в тот период, когда мы имеем сезонный подъем вирусных инфекций», – отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Марина Патяшина: «Постановление будет действовать на период эпидемиологического неблагополучия – такой период, не исключено, может продлиться до весны 2022 года» Фото: tatarstan.ru

Работодатели должны обеспечить прохождение сотрудниками вакцинации хотя бы одним компонентом до 8 ноября. В противном случае сотрудника необходимо перевести на «удаленку» или отстранить от работы.

QR-код не положен людям с медотводом и антителами

Татарстанцы, у кого есть медотвод, не смогут получить QR-код на портале госуслуг.

«Для жителей республики с высоким уровнем антител на портале государственных услуг сертификат не предусмотрен», — подчеркнула вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Для жителей республики с высоким уровнем антител на портале государственных услуг сертификат не предусмотрен» Фото: tatarstan.ru

Лейла Фазлеева отметила, что тем жителям Татарстана, у кого есть показания, не позволяющие сделать вакцину от коронавируса, лучше воздержаться от походов в общественные места из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы обезопасить себя.

За использование чужого QR-кода – штраф

Татарстанцев, показывающих чужой QR-код, ждет административная ответственность, рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.

За предоставление на проверку не своего QR-кода в общественных местах будут составлять протоколы об административном правонарушении.

За предоставление на проверку не своего QR-кода в общественных местах будут составлять протоколы об административном правонарушении Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Нарушителям могут выписать штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам и ИП до 50 тысяч рублей, юридическим лицам до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается.

За продажу поддельных сертификатов о вакцинации грозит уголовная ответственность.

«Возбуждено уже 38 уголовных дел. Есть такие факты в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске и Апастово», – отметил спикер.

Но не только изготовление, но и использование подделок, также преследуется по закону, напомнил Фяргат Мухаметзянов.

За ненадлежащую проверку QR-кодов тоже штраф

Если на входе в торговые или фитнес-центры, на объекты питания не организованы проверки QR-кодов, то за это будут наказывать.

«За четыре дня работы составлено 57 протоколов в отношении должностных лиц, из них чуть меньше половины это Казань – 25, пять составлено в Зеленодольском районе, четыре – в Набережных Челнах. Остальные практически во всех муниципальных образованиях», – отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка.

Если на входе в торговые или фитнес-центры, на объекты питания не организованы проверки QR-кодов, то за это будут наказывать Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Штрафы те же: до 30 тысяч рублей для обычных жителей, на должностных лиц и ИП до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается, рядовые жители заплатят 50 тысяч рублей, индивидуальные предприятия – до полумиллиона, юридические лица заплатят до миллиона рублей.

Фяргат Мухаметзянов рассказал, что уже были случаи, когда после нарушений масочного режима в организациях не соблюдали и проверку QR-кодов, что расценивается, как повторное несоблюдение антиковидных ограничений, один такой материал уже направлен в суд.

МФЦ переходит на усиленный режим работы

МФЦ по всему Татарстану продолжат работать в субботу и воскресенье — специалисты будут принимать жителей для подтверждения учетной записи на госуслугах.

«График работы МФЦ увеличен, они начали работу с 7 утра», — рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

В субботу МФЦ будут работать по обычному графику, в воскресенье — с 9.00 до 15.00. Айрат Хайруллин подчеркнул, что по другим вопросам (кроме вопросов, связанных с порталом госуслуг и подтверждением учетной записи) специалисты принимать клиентов не будут.

МФЦ по всему Татарстану продолжат работать в субботу и воскресенье — специалисты будут принимать жителей для подтверждения учетной записи на госуслугах Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Также министр напомнил, что подтвердить учетную запись можно и самостоятельно через банковские приложения.

«За неделю прирост подтвержденных записей составил 47 тысяч человек», – отметил Айрат Хайруллин.

Министр добавил, что это связано с введением в Татарстане новых Covid-ограничений и обязательных QR-кодов. Регистрироваться начали и пожилые татарстанцы, которые до этого не пользовались сайтом.

Айрат Хайруллин добавил, что всего на сегодня учетную запись имеют больше 2,5 млн жителей республики.

Волонтеры помогают пожилым оформить QR-код

Волонтеры начали помогать пожилым жителям Татарстана с получением QR-кодов.

«С этой недели возобновилась работа нашего добровольческого движения „Помощь рядом — Ярдәм янәшә“», — сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Добровольцы помогут вакцинированным и недавно переболевшим пожилым жителям республики получить и распечатать QR-коды.

Тимур Сулейманов: «С этой недели возобновилась работа нашего добровольческого движения „Помощь рядом — Ярдәм янәшә“» Фото: tatarstan.ru

Помимо движения «Помощь рядом — Ярдәм янәшә», в работу также включились студенческие отряды и молодежные общественные организации.

«Это делается на базе нашего ресурсного центра развития добровольчества», — отметил Тимур Сулейманов.

Волонтеры консультируют татарстанцев по телефону, например, по номеру 122. Кроме того, они помогают пожилым у офисов МФЦ, их можно узнать по яркой экипировке. Министр подчеркнул, что доступа к работе с персональными данными обращающихся за помощью у представителей молодежи нет.

С медотводом работать можно

Главный санитарный врач РТ объяснила, что по постановлению об обязательной вакцинации сотрудники без прививки, но с медотводом могут продолжить работать очно, но их в коллективе должно быть не больше 20%.

«Лица с медицинскими отводами продолжают работать в очном формате со строгим соблюдением всех мер профилактики в коллективе», – отметила руководитель республиканского Роспотребнадзора.

«Лица с медицинскими отводами продолжают работать в очном формате со строгим соблюдением всех мер профилактики в коллективе» Фото: tatarstan.ru

По словам главного санитарного врача республики, остальные 80% сотрудников должны быть привиты от инфекции.

«Если большое количество лиц с медицинскими отводами в одном коллективе – это предмет внимательного изучения справок о медотводах совместно с Министерством здравоохранения республики Татарстан», – подчеркнула Марина Патяшина.

ИА «Татар-информ» подробно рассказывало об обязательной вакцинации в республике.

За половину октября привилось больше татарстанцев, чем за весь сентябрь

В Татарстане установили рекорд по количеству привитых от коронавируса за сутки.

«На сегодняшний день мы имеем рекордный прирост по количеству – 24 010 вакцинировано за последние сутки. Всего выполнено 1 195 882 вакцины первым компонентом», – отметил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Всего в республике работают 170 пунктов вакцинации. Замминистра добавил, что в наличии больше 574 тыс. доз вакцин. Этого количества достаточно, чтобы продолжить прививать население в тех же объемах.

Марина Патяшина добавила, что за две недели октября привились больше татарстанцев, чем за весь сентябрь.