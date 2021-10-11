В Татарстане ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции

С сегодняшнего дня в Татарстане объявили обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Марина Патяшина. На такую меру подтолкнула неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости Covid-19 в Татарстане.

Обязательной вакцинации подлежат: жители республики 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных и социальных учреждений, сотрудники транспортных организаций и сферы энергетики, промышленных и строительных предприятий, организаций сельского хозяйства, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. Также это касается работников сферы услуг: парикмахерских, бань, спортивных учреждений, объектов бытовых услуг, сферы торговли и общественного питания, банков, почты, такси, салонов сотовой связи, организаций сферы ЖКХ.

Кроме того, обязательная вакцинация касается работников музеев, кино, концертных и выставочных залов, библиотек, досуговых и развлекательных центров, детских лагерей, сферы туризма, работников СМИ, аптек, ветеринарных клиник, гостиниц, автосервисов, служб доставки, студентов, которые проходят производственную практику за пределами вузов и сузов.

До 6 декабря руководители организаций должны обеспечить вакцинацию сотрудников вторым компонентом.

«С 9 ноября от работы должны быть отстранены сотрудники, не прошедшие первый этап вакцинации. С 7 декабря – не получившие второй компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции», – объяснили агентству в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Постановление не распространяется на тех жителей республики, у которых документально оформлены противопоказания к вакцинации.

В коллективах должны быть привиты не менее 80% сотрудников, учитывая и тех, кто переболел Covid-19 в последние полгода.

Министерство здравоохранения РТ примет меры для организации вакцинации на дому татарстанцев старше 60 лет.