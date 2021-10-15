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Ру Тат
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15 октября 2021  10:46
Эвелина Киселёва

Почти 50 тыс. татарстанцев создали учетную запись на Госуслугах после введения QR-кодов

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За последнюю неделю на портале Госуслуг в Татарстане зарегистрировались почти 50 тысяч человек. Об этом на брифинге в Доме правительства рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

«За неделю прирост подтвержденных записей составил 47 тысяч человек», – отметил спикер.

Министр добавил, что это связано с введением в Татарстане новых Covid-ограничений и обязательных QR-кодов. Регистрироваться начали пожилые татарстнцы, которые да этого не пользовались сайтом.

Айрат Хайруллин добавил, что всего на сегодня учетную запись имеют больше 2,5 млн жителей республики.

 

#госуслуги #Коронавирус
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