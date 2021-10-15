Сотрудники с медотводом могут продолжить работать очно, но их должно быть не больше 20%

По постановлению об обязательной вакцинации сотрудники без прививки, но с медотводом могут продолжить работать очно, но их должно быть не больше 20%. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Лица с медицинскими отводами продолжают работать в очном формате со строгим соблюдением всех мер профилактики в коллективе», – отметила спикер.

По словам главного санитарного врача республики, как правило, таких лиц в коллективе не более 20%. Остальные 80% сотрудников должны быть привиты от инфекции.

«В случае большего количества лиц с медицинскими отводами это предмет внимательного изучения справок о медотводах совместно с Министерством здравоохранения республики Татарстан», – подчеркнула Марина Патяшина.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало об обязательной вакцинации в республике.