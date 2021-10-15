При предъявлении чужого QR-кода татарстанцам грозит штраф до 30 тыс. рублей

Татарстанцев, показывающих не свой QR-код, ждет административная ответсвенность. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.

За предоставление на проверку не своего QR-кода в общественных местах будут составлять протоколы за административное правонарушение.

Напомним, жителям могут выписать штраф до 30 тыс. рублей, на должностных лиц и ИП до 50 тыс. рублей, на юридических лиц до 300 тыс. рублей. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается, гражданам – 50 тыс. рублей, ИП – до 500 тыс. рублей, юрлица заплатят до миллиона рублей.

За продажу поддельных сертификатов о вакцинации грозит уголовное преследование.

«Возбуждено 38 уголовных дел. Есть такие факты в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске и Апастово», – отметил спикер.

Но не только изготовление, но и использование подделок, также преследуется по закону, напомнил Фяргат Мухаметзянов.