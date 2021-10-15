Фазлеева: QR-код не выдается татарстанцам с антителами и медотводом

Жители Татарстана с высоким уровнем антител к Covid-19 или люди с медотводом не смогут получить QR-код. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал вице-премьер Лейла Фазлеева.

«Жители с высоким уровнем антител — на портале государственных услуг сертификат для данной категории не предусмотрен», — отметила спикер.

Кроме этого, те, у кого есть медотвод, также не смогут получить QR-код на портале госуслуг.

Лейла Фазлеева подчеркнула, что жители, у кого есть показания, не позволяющие сделать вакцину от коронавируса, лучше воздержаться от походов в общественные места из-за сложной эпидобстановкой, чтобы обезопасить себя.