Волонтеры начали помогать пожилым татарстанцам оформлять QR-коды

Волонтеры начали помогать пожилым жителям Татарстана с получением QR-кодов. Об этом на брифинге в Кабинете Министров республики рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«С этой недели возобновилась работа нашего добровольческого движения „Помощь рядом — Ярдәм янәшә“», — сообщил глава Минмолодежи.

Добровольцы помогут пожилым жителям республики получить и распечатать QR-коды.

Помимо движения «Помощь рядом — Ярдәм янәшә», в работу также включились студенческие отряды и молодежные общественные организации.

«Это делается на базе нашего ресурсного центра развития добровольчества», — отметил Тимур Сулейманов.

Волонтеры консультируют татарстанцев по телефону, например, по номеру 122. Кроме того, они помогают пожилым у офисов МФЦ, их можно узнать по яркой экипировке. Министр подчеркнул, что доступа к работе с персональными данными обращающихся за помощью у представителей молодежи нет.