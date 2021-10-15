За ненадлежащую проверку QR-кодов к ответственности привлекли 57 должностных лиц

За отсутствие проверки QR-кодов на входе наказали 57 должностных лиц. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.

«За четыре дня работы составлено 57 протоколов в отношении должностных лиц, из них чуть меньше половины это Казань - 25, пять составлено в Зеленодольском районе, четыре - в Набережных Челнах. Остальные практически во всех муниципальных образованиях», – отметил спикер.

Жителям могут выписать штраф до 30 тыс. рублей, на должностных лиц и ИП до 50 тыс. рублей, на юридических лиц до 300 тыс. рублей. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается, гражданам – 50 тыс. рублей, ИП – до 500 тыс. рублей, юрлица заплатят до миллиона рублей.

Фяргат Мухаметзянов рассказал, что уже были случаи, когда после нарушений масочного режима в организациях не соблюдали и проверку QR-кодов, один такой материал уже направлен в суд.