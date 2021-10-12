Обязательная вакцинация в вопросах и ответах главного санитарного врача Татарстана

В Татарстане накануне была введена обязательная вакцинация. Ответы на самые часто возникающие вопросы о новом постановлении дала руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Марина Патяшина: «Через две недели мы поймем, добились мы снижения, введя такие меры или нет, но надеяться сложно, ведь идет рост сезонных инфекций»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Кто подлежит обязательной вакцинации против коронавируса?

Обязательной вакцинации подлежат жители республики 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных и социальных учреждений, а также те, кто живет в социальных организациях.

Сотрудники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры. Сотрудники сферы энергетики, промышленных и строительных предприятий, организаций сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу, работники судебных органов.

Люди, работающие вахтовым методом, волонтеры.

Военнослужащие и призывники. Государственные и муниципальные служащие.

Обязательной вакцинации подлежат жители республики 60 лет и старше Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Также это касается работников сферы услуг: салонов красоты, СПА-салонов, салонов массажа, соляриев, парикмахерских, бань, спортивных учреждений, объектов бытовых услуг – прачечных, ателье, химчисток.

Сотрудники сферы торговли и общественного питания, банков, почты, такси, салонов сотовой связи, организаций сферы ЖКХ.

Кроме того, обязательная вакцинация касается работников музеев, кино, концертных и выставочных залов, библиотек, досуговых и развлекательных центров, детских лагерей, сферы туризма, работников СМИ, аптек, ветеринарных клиник, гостиниц, автосервисов, служб доставки, студентов, которые проходят производственную практику за пределами вузов и ссузов.

Сколько времени дается, чтобы привиться?

Работники, которые включены в список обязательной вакцинации могут привиться в течение следующих двух месяцев – до 9 ноября получить хотя бы первую прививку. Иначе их отстранят от работы.

«На сегодня доступ непривитых сотрудников не ограничен, а будет ограничен только после того, как они должны будут завершить курс вакцинации. Тот, кто не завершит – будет отстранен от работы», – добавила Патяшина.

Все российские вакцины дают право на получение QR-кода, который необходим при обязательной вакцинации Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Любая прививка подойдет?

Да, все российские вакцины дают право на получение QR-кода, который необходим при обязательной вакцинации. Даже однокомпонентный «Спутник Лайт».

Какой должен быть медотвод?

«Противопоказания к вакцинации должны быть не приняты со слов сотрудников, а документально подтверждены медицинской организацией и врачом. Согласно инструкции по применению иммунобиологических препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции», — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ.

Дело в том, что в инструкции к вакцине прописан ряд противопоказаний. Именно включенное в этот перечень заболевание должно быть поставлено и официально заверено для получения отвода от вакцинации.

В коллективах должны быть привиты не менее 80% сотрудников. Те, у кого есть медотвод, входят в оставшиеся 20%.

В коллективах должны быть привиты не менее 80% сотрудников Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Сотрудники на «удаленке» должны привиться?

Если работник постоянно трудиться удаленно и не приходит в офис, он может не вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции.

Правда, на него будут распространяться все те ограничения, которые действуют на не вакцинированного человека.

«Подлежат вакцинации те, кто работает в одном помещении, здании», – объяснила Марина Патяшина.

В тексте постановления есть пункт, что работодатель должен определить сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации. Если работник работает дистанционно и не приходит в офис, его включать в список не нужно. Однако в случае возвращения в офис такого работника, он должен сначала привиться, и потом выходить на работу очно.

На бумажном носителе также отражен QR, и его можно считывать Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Как вакцинироваться пожилым?

Министерство здравоохранения республики примет меры для организации вакцинации на дому татарстанцев старше 60 лет.

По новым Covid-ограничениям не вакцинированные жители старше 65 лет обязательно должны находиться на изоляции дома, можно ходить в продуктовый магазин, аптеку, банк и до пункта вакцинации.

В Татарстане планируют организовать помощь пожилым и одиноким жителям, которые не могут самостоятельно получить QR-код, хотя привились или переболели менее шести месяцев назад.

«Мы этот вопрос возьмем на проработку в части того, что нужно помочь таким пожилым гражданам завести личный кабинет на Госуслугах. Возможно, это сделают волонтеры — чтобы распечатать сертификат вакцинированного лица на бумажном носителе. На нем также отражен QR, и его можно считывать», — отметила главный санитарный врач республики.

Если привитому пожилому человеку помогут, он сможет при предъявлении документа посещать все закрытые для непривитых места.

Детей надо прививать?

«Дети не подлежат вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Следовательно, QR-код для прохода в массовые места им не нужен», — отметила спикер.

Таким образом, ребенок может посещать бассейны, торговые центры, кафе и спортивные секции, то есть ходить в места, куда взрослым без QR-кода нельзя.

Дети не подлежат вакцинации против новой коронавирусной инфекции Фото: © ИА «Татар-информ»

Кормящие мамы получат медотвод?

Грудное вскармливание является противопоказанием к вакцинации, чтобы получить справку о противопоказании к прививке, следует обраться к своему врачу, у которого женщина наблюдается.

А вот беременность медотводом не является. С 22-й недели беременности женщинам можно делать прививку от коронавирусной инфекции.

Кто из студентов обязан привиться?

Студенты должны будут обязательно привиться от новой коронавирусной инфекции, если они проходят практику за пределами образовательного учреждения. К примеру, студенты медицинских вузов и колледжей.

«Перед тем, как идти на практику они должны быть все защищены», – подчеркнула главный санитарный врач РТ.

Студенты должны будут обязательно привиться от новой коронавирусной инфекции, если они проходят практику за пределами образовательного учреждения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Переболевшие должны вакцинироваться?

«Все переболевшие тоже получают QR-код», – ответила Марина Патяшина.

Привиться нужно будет через полгода после перенесенной болезни. И получить новый QR-код.

Будут ли перебои с поставкой вакцин?

В Татарстане есть запас доз вакцин против коронавируса.

«Вакцины у нас достаточно, у нас 594 354 дозы вакцины. Сейчас у нас вакцинировано 1,1 млн жителей, нам надо 2,4 млн привить», — отметила спикер.

При этом Патяшина добавила, что перебоев с доставкой вакцин против коронавируса на данный момент нет.

Привиться можно в поликлинике по месту жительства. В Казани открыты пункту вакцинации в нескольких культурных центрах. В торговых центрах сделать первую прививку можно, если оборудован отдельный вход для желающих сделать инъекцию.

«Вакцины у нас достаточно, у нас 594 354 дозы вакцины. Сейчас у нас вакцинировано 1,1 млн жителей, нам надо 2,4 млн привить» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Какие штрафы?

Контролировать выполнение постановления будет Роспотребнадзор Татарстана

«Мы будем осуществлять контроль в процессе плановых и внеплановых мероприятий, которые у нас запланированы или которые будут осуществляться. Событие административное – нарушение соблюдения постановления часть вторая статьи 6.3 кодекса об административных правонарушений Российской Федерации, где штраф на индивидуальных предпринимателей у нас от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. до 500 тыс. рублей», – отметила спикер.

Также, по ее словам, могут приостановить работу до 90 суток. В ведомстве надеются, что не придется прибегать к применению наказаний.

Для неработающих пенсионеров штрафы не предусмотрены.

Что будет, если отказаться от прививки?

«Отказ от вакцинации законодательно закреплен, но такой человек не может находиться в тех коллективах, которые определены обязательной вакцинации», – отметила глава республиканского ведомства.

Если жителю нет 65 лет и он не работает, он может продолжать жить своей жизнь и надеяться, что не заболеет, подчеркнула главный санитарный врач.

Если жителю нет 65 лет и он не работает, он может продолжать жить своей жизнь и надеяться, что не заболеет, подчеркнула главный санитарный врач Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Чего ждут от обязательной вакцинации и когда QR-коды отменят?

Во-первых, увеличения охвата вакцинированных лиц, контактировать будут лишь жители с антителами

«Мы ожидаем, что это приведет в конечном счете к снижению темпов распространения заболеваемости. Через две недели мы поймем, добились мы снижения, введя такие меры или нет, но надеяться сложно, ведь идет рост сезонных инфекций», – заключила Марина Патяшина.

По словам главного санитарного врача, на практике рост случаев заражения коронавирусом в Татарстане может сохраниться до марта-апреля следующего года.

«Мы надеемся, что те ограничительные меры и отзыв наших жителей на вакцинацию позволит нам начало следующего года встретить в иной эпидемиологической ситуации», – заключила Марина Патяшина.