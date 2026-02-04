Победа Сафарова в январе, камбэк Валиевой и рывок Вербова с «Зенит-Казань»: Спортрейтинг

На седьмом этапе Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта» тройку сильнейших за декабрь составили Асгат Сафаров, Ильшат Фардиев и Алексей Вербов. Казанский «Рубин» вернул себе лидерство в общем командном зачете, а «Ак Барс» приблизился к топ-3.





Коллаж: © «Татар-информ»

100-летие «Динамо» в Татарстане – больше, чем спорт

Первое место в январском рейтинге завоевал руководитель Администрации Раиса республики Асгат Сафаров, без которого успехи современного «Динамо» Татарстана представить уже невозможно. Он является председателем ОГО ФСО «Динамо» РТ с 1998 года.

29 января «Динамо» Татарстана отметило 100-летний юбилей. Это мероприятие в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала стало главным спортивным событием республики в январе.

А также – одним из заметных политических событий Татарстана. Дело в том, что на мероприятии присутствовала вся политическая элита республики во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, Премьер-министром Алексеем Песошиным и Председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным.

На юбилей собрались многочисленные звезды из мира спорта, депутаты и силовики. Напомним, исторически «Динамо» тесно связано с МВД. В общем, событие явно вышло за рамки одного лишь спорта.

Также из Москвы приехал председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский. Он напомнил, что по итогам конкурса в 2023 году к 100-летию Всероссийского движения именно «Динамо» Татарстана было признано лучшим среди всех регионов страны.

Все вышеизложенное и обеспечило победу Асгата Сафарова в Спортрейтинге Татарстана за январь. Это 25 очков для Сафарова и ФСО «Динамо» по РТ.

Между тем в общем командном зачете ФСО «Динамо» находится уже на шестом месяце, с отставанием от топ-5 всего на одно очко. К слову, разобраться во всех правилах составления рейтинга можно в материале, посвященном первому этапу исследования.

Ильшат Фардиев и лыжный спорт Татарстана представляет Россию на Кубке Мира. На очереди – Олимпиада

Второе место в январском рейтинге у президента Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшата Фардиева. Этот месяц и вовсе можно назвать назвать лыжным в республике. Во-первых, в Казани прошел этап Кубка России по лыжным гонкам, который в очередной раз был организован безупречно.

Второе место в январском рейтинге у президента Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшата Фардиева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо этого, Татарстан ярко засветился на мировых стартах. Савелий Коростелев и Дарья Непряева представили Россию на первых этапах Кубка Мира после допуска РФ к международным стартам в лыжных гонках. Напомним, что оба на российских стартах представляют Татарстан. А на очереди – выступления татарстанских лыжников на Олимпиаде в Италии уже в феврале.

Сразу отметим, что на девятом месте январского рейтинга – Александр Большунов, также принесший Федерации лыжных гонок Татарстана еще два очка. Большунов слабо стартовал в этом сезоне, однако в январе разразился первыми победами как раз на Казанском этапе Кубка России.

Таким образом, в командном зачете по итогам семи этапов Федерация лыжных гонок Татарстана ворвалась в топ-10, расположившись на девятом месте. А в общем личном зачете у Ильшата Фардиева уже 33 очка.

Вербов снова сделал «Зенит-Казань» гегемоном в российском волейболе

Тройку лидеров по итогам января замыкает главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов. В активе татарстанской команды 8 побед подряд в 2026 году. Среди них победы над прямыми конкурентами – московским «Динамо» (3:2) и белгородским «Белогорьем» (3:1). А если считать с прошлого года, то победная серия «Зенита-Казань» достигла 16 матчей.

За счет этого «Зенит-Казань» увеличил свой отрыв от преследователей в таблице мужской Суперлиге до шести очков. Ранее мы отмечали, что этот сезон самый интересный в российском баскетболе, поскольку 4-5 команд долго время практически шли вровень. Однако Алексей Вербов и его команда показали, что это не совсем так. И Казань – по-прежнему гегемон.

Тройку лидеров по итогам января замыкает главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Месяц назад Вербов побеждал в декабрьском рейтинге. В этот раз замкнул топ-3. К тому же за него и «Зенит-Казань» проголосовали читатели по итогам декабря. Таким образом, клуб и тренер дополнительно получили по 10 очков в общий зачет исследования.

Все это позволило Вербову за два этапа скакнуть в топ-5 общего личного зачета, у него 50 очков. Ну а казанский «Зенит» также ворвался в пятерку командного зачета, отставая от казанского «Ак Барса» на 10 баллов.

Напомним, что победители голосования в командном и личном зачете получают по 10 очков в общий зачет. По итогам января вы также можете оставить свой голос на сайте «Татар-информа» и в телеграм-канале «ТИ-Спорта».

Игорь Гришин превосходит ожидания от «Нефтехимика» в КХЛ

Переходим к хоккею. На четвертое место по итогам января мы ставим главного тренера хоккейного «Нефтехимика» Игоря Гришина. Нижнекамцы в январе отметились семиматчевой победной серией, что для команды, которую перед сезоном рассматривали лишь как борца за плей-офф, результат выдающийся. «Нефтехимик» уже по факту решил все вопросы с попаданием в плей-офф.

Сегодня команда претендует на попадание в топ-4, чтобы обеспечить себе преимущество домашнего льда в плей-офф. Это не первая номинация Игоря Гришина в Спортивном рейтинге Татарстана. Поэтому в общем личном зачете он на седьмом месте. На его счету 41 очко.

К слову, он опережает, например, главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина, у которого лишь 29 очков. А в общем командном зачете «Нефтехимик» на восьмом месте.

На пятом месте январского рейтинга Камила Валиева Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Возвращение Камилы Валиевой и испанская рокировка Марата Сафиуллина в «Рубине»

На пятом месте январского рейтинга Камила Валиева. Она официально объявила о возвращении в профессиональный спорт и уже успела сдержать слово. Фигуристка приняла участие в чемпионате России по прыжкам.

На шестом месте – президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин. Он попал в январский рейтинг, поскольку наконец-то совершил рокировку на посту главного тренера «Рубина». Этого давно ждали болельщики. И вот, наконец, свершилось: Рашид Рахимов был уволен. Мы не раз писали о причинах, повторяться нет смысла.

Очень интересна фигура сменщика Рахимова. Это испанский специалист Франк Артита. Он долгое время тренировал молодежные команды «Барселоны», пробовал поработать в России со слабыми командами. Сейчас у него первый шанс в карьере потренировать серьезный клуб. Будет очень интересно.

Так или иначе, набранные очки позволили «Рубину» вернуть себе лидерство в общем командном зачете по итогам семи этапов.

На седьмом месте по итогам января – генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. На самом флажке дедлайна переходов в КХЛ он оформил сенсационный обмен Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мегасделка Валиуллина, рекорд Миллера в «Ак Барсе» и армейская осечка УНИКСа

На седьмом месте по итогам января – генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. На самом флажке дедлайна переходов в КХЛ он оформил сенсационный обмен. Казанцы получили от московского «Спартака» сильного легионера Нэйтана Тодда, отдав взамен разочаровавших резервистов – Брэндона Биро и Артемия Князева. Однозначно удачный «мув» от менеджера.

Восьмое место у наставника казанского УНИКСа Велимира Перасовича. Татарстанские баскетболисты в январе одержали 6 побед в 7 матчах. А беспроигрышная серия команды в Единой лиге ВТБ достигла 11 игр. Но уже 1 февраля казанцы уступили в Москве ЦСКА и упустили первое место в чемпионате. Поэтому лишь девятое место.

Про девятое место Большунова мы написали выше. А десятое место по итогам января достается защитнику «Ак Барса» Митчеллу Миллеру. Американец обновил снайперский рекорд по голам за один сезон среди защитников «Ак Барса» за всю историю в КХЛ.

Десятое место по итогам января достается защитнику «Ак Барса» Митчеллу Миллеру. Американец обновил снайперский рекорд по голам за один сезон среди защитников «Ак Барса» за всю историю в КХЛ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тем самым Миллер наглядно показал, что для Марата Валиуллина это подписание стало, пожалуй, лучшей сделкой за все время работы менеджера в «Ак Барсе».

Между тем «Ак Барс» уже четвертый в общем командном зачете. И до топ-3 всего 3 очка. Напомним, там располагается регбийная «Стрела-Ак Барс», которая в первой половине нашего исследования отметилась целым рядом трофеев. Но сейчас у регбистов межсезонье, и поэтому «Стрелу» потихонечку догоняют признанные фавориты, в том числе «Ак Барс».

Результаты февральского этапа Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта» мы опубликуем традиционно в первых числах марта.