Дерзость в Гомсе: как Коростелев и Непряева разрушили психологический барьер перед ОИ

Вместо ожидаемой репетиции перед Олимпиадой в Италии Савелий Коростелев и Дарья Непряева выдали свой лучший этап Кубка мира в Гомсе, наконец-то преодолели барьер квалификации в классическом спринте и боролись с лучшими, уступая только норвежцам. Почему последний этап перед ОИ внушает оптимизм – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Первое преодоление квалификации и дерзкий вызов Коростелева Йоханнесу Клебо

Еще перед стартом соревнований в Гомсе мы задавались вопросом: насколько вообще необходимо нашим лыжникам выкладываться на последней перед Олимпийскими играми гонке? Однозначного вывода не было: с одной стороны, можно было использовать трассу в Гомсе как последнюю репетицию и отработку перед Италией, с другой — хороший результат может серьезно подстегнуть Савелия Коростелева и Дарью Непряеву в психологическом плане.

Судя по всему, Егор Сорин решил идти по второму пути. Ребята выложились по полной и в итоге действительно заработали себе психологический «буст», чтобы почувствовать себя уверенно за две недели до гонок в Валь-ди-Фьемме.

Но если на длинных дистанциях наши лыжники и так показывали поступательный прогресс, то в спринте, как правило, сталкивались с трудностями — они ни разу не проходили рубеж квалификации. Но в Гомсе случилось то, чего ждали с декабря: и Непряева, и Коростелев сумели пройти прологи. Для обоих это стало личным рекордом на уровне Кубка мира: Дарья показала 29-е время, а Савелий стал 26-м в прологе.

Впрочем, важнее даже не позиции, а детали этого прорыва, ведь пройти квалификацию татарстанские лыжники сумели в дерзком стиле — выбрав в соперники именитых фаворитов и серьезно потрепав им нервы.

Фото: скрин трансляции Okko

Коростелев выдал лучший спринт в жизни: россиянин заставил понервничать самого Клебо

Настоящая драма развернулась в спринте у мужчин. По правилам дисциплины лыжники могут сами выбирать себе четвертьфинальную группу для забега, и Коростелев принял по-спортивному наглое решение: он отправился «нажимать кнопку с закрытыми глазами» и попал в первую шестерку, где его ждали главные фавориты — норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес. Савелий решил проверить себя в схватке с лучшими из лучших прямо сейчас.

Вместо того чтобы отсиживаться за спинами фаворитов, Коростелев сразу включился в борьбу. Норвежцы контролировали ситуацию, но Коростелев выдал мощный спурт, дважды попытавшись обойти Вальнеса.

Развязка наступила на стадионе. На финишной прямой Клебо и Вальнес заняли две параллельные лыжни, фактически «заперев» Коростелева за своими спинами. Савелий пытался найти лазейку, маневрировал и атаковал, но опытные норвежцы грамотно контролировали пространство, не давая нашему лыжнику обогнать себя.

Когда норвежцы начали привычно ускоряться перед финишем, россиянин не бросил бороться. Напротив, Савелий предпринял мощную атаку по внешнему радиусу. Клебо и Вальнес, хоть и контролировали ситуацию, были вынуждены работать до самых последних метров. В итоге Коростелев пересек черту третьим, проиграв Вальнесу какие-то 0,2 секунды.

Фото: скрин трансляции Okko

К сожалению, из-за тактической игры норвежцев на стартовом отрезке итоговое время забега оказалось недостаточно быстрым для прохода в полуфинал по системе «лаки-лузеров». Правила спринта суровы: напрямую в полуфинал проходят только двое лучших и два «неудачника» с лучшим временем из всех забегов.

Итоговое 25-е место в протоколе может показаться скромным результатом, но для Савелия это огромный шаг вперед. Несмотря на вылет, выступление Коростелева оставило сильное впечатление. Он не просто прошел квалификацию, но и заставил понервничать самого Клебо на его коронной дистанции. Такая дерзость Савелия перед главными стартами в Италии будоражит. Теперь 22-летний россиянин точно не признает авторитетов, и коленки в Валь-ди-Фьемме у него уже точно не затрясутся. Тот факт, что в 22 года он уже способен дышать в спину Клебо на протяжении большей части дистанции, внушает оптимизм.

Очевидно, что Коростелев прибавляет от старта к старту. Если в дистанционных гонках его потенциал был виден сразу, то прогресс в классическом спринте делает его универсальным бойцом.

Непряева уступила королевам лыж, но наконец-то поучаствовала в контактной борьбе

Дарье Непряевой в спринтерских гонках тоже достался объективно сильнейший забег. Наша лыжница оказалась в одной группе с такими титулованными соперницами, как Линн Сван, Надине Фендрих и Юханна Матинтало. Объективно говоря, расклад сил изначально был не в пользу россиянки. В итоге она завершила забег на пятой позиции, отстав от четвертого места на три секунды. Тем не менее этот старт стал знаковым — Дарья впервые в карьере преодолела квалификацию и получила бесценную практику контактного сражения в рамках спринта.

Сван, Фендрих и Матинтало в итоге успешно дошли до решающей стадии турнира. В финале шведская и швейцарская лыжницы разыграли между собой высшие награды, завоевав золото и серебро. Это лишь подтверждает тот факт, что Непряевой пришлось бороться в самом мощном по составу четвертьфинале дня.

Спринтерские гонки в субботу показали, что наши ребята окончательно адаптировались к скоростям взрослого Кубка мира. Если раньше классический спринт считался их слабым местом, то в Гомсе, что называется, лед тронулся. Нет, там не было оглушительного прорыва или сенсаций с медалями, но мы увидели, что они готовы биться с лучшими спринтерами планеты на длинных трассах. Прогресс очевиден — от «простого участия» они постепенно перешли к открытому вызову королям лыжни.

Во-первых, ребята наконец-то разрушили психологический барьер «невыхода» из квалификации. Во-вторых, наши лыжники получили бесценный опыт контактной борьбы с лидерами мирового спринта на их территории.

…И попала в десятку на масс-старте

Продолжила Непряева на хорошем ходу и в более удобной для себя классической гонке — масс-старте на 20 км. Дарья пришла к финишу восьмой, но, что важнее, именно она стала одним из главных инициаторов тактической борьбы в первой половине дистанции.

Со старта лидерство захватили американка Джессика Диггинс и норвежка Астрид Слинн, которые попытались создать отрыв ради бонусных очков. Наша лыжница возглавила основную группу преследовательниц и быстро наверстала отставание.

Критический момент наступил на третьем круге. Когда лидеры начали планомерно наращивать дистанционную скорость, Дарья стала испытывать трудности. Шестерка фаворитов ушла в отрыв, а россиянка оказалась в паре со шведкой Линн Сван — той самой, которая так упорно повторяла, что не хочет соревноваться с россиянами. До самого финиша они работали вместе, и в итоговом створе Сван, накануне победившая в спринте, предсказуемо оказалась быстрее. Победу же в гонке одержала финская лыжница Юханна Матинтало, второе место заняла Джессика Диггинс, а замкнула тройку призеров Астрид Слинн.

Фото: скрин трансляции Okko

Тем не менее восьмая позиция в компании мировой элиты — безусловный успех для Непряевой. Хотя Дарье пока не хватило сил поддержать финишный рывок лидеров на сложной высоте, она показала хорошую функциональную готовность. Первая половина гонки в исполнении россиянки стала качественной репетицией перед олимпийским скиатлоном. Несмотря на скептические прогнозы перед началом сезона, Дарья с каждым стартом выглядит все более конкурентоспособной и уверенной в своих силах.

Коростелев бился с норвежцами, несмотря на сломанную палку

Самые драматичные моменты по законам блокбастеров были припасены на финал этапа. Савелий Коростелев, вышедший на дистанцию масс-старта под 33-м номером, лишился палки уже в самом начале гонки. Понятно, что это не могло не повлиять на его положение: первую контрольную отсечку (1,5 км) Савелий прошел лишь на 48-й позиции с отставанием в 10,9 секунды.

Фото: скрин трансляции Okko.tv

И тем не менее, чем дальше, тем ближе к лидирующей группе был 22-летний россиянин. Он сумел оперативно ликвидировать отставание и на протяжении большей части дистанции возглавлял группу преследователей, стараясь не отпускать лидеров. В какой-то момент он выбирался даже на четвертое место, а Клебо наоборот – спустился.

К середине дистанции норвежцы включили свои фирменные скорости. Клебо, Иверсен и Амундсен создали комфортный задел, превратив борьбу за медали во «внутреннее первенство Норвегии». Остальной пелотон сражался за места в десятке. Коростелев до последнего момента претендовал на четвертую строчку, но на финишном отрезке свежее оказались другие представители «викингов».

Весь пьедестал и позиции с четвертой по седьмую в итоге заняли представители Норвегии. Победу праздновал Йоханнес Клебо, серебро у Эмиля Иверсена, а замкнул тройку Харальд Эстберг Амундсен. По сути, Савелий стал единственным иностранным лыжником, сумевшим вклиниться в плотный ряд норвежских атлетов в топ-8.

Фото: скрин трансляции Okko.tv

Что ж, этап в Гомсе показал, что наши ребята способны биться за медали в Италии. Жаль лишь, что времени для прогресса оказалось слишком мало — россиян допустили к соревнованиям лишь в середине декабря. Наблюдая за тем, как быстро Савелий и Дарья прошли путь от статистов до тех, кто задает тон в гонках, можно только предполагать, в какой форме они подходили бы к Валь-ди-Фьемме при полноценном сезоне.